Remco Evenepoel prendra bel et bien le départ de la 3e étape du Tour du Benelux (WorldTour), qui débutera à Essen et se ponctuera à Hoogerheide 168,3 kilomètres plus tard, mercredi aux Pays-Bas. Son directeur sportif Rik Van Slycke l’a confirmé. Victime de problèmes d’estomac mardi lors du contre-la-montre, le pensionnaire de la formation Deceuninck-Quick Step avait même remis en question sa participation à la course de la course à étapes belgo-néerlandaise. L’équipe belge suit la situation de près et veut minimiser les risques pour la suite de sa saison.

"Après le chrono de mardi, il a pu s’alimenter. Apparemment suffisamment que pour pouvoir rouler ce mercredi", a assuré Van Slycke. "Je pense que nous devons peut-être changer notre fusil d’épaule et envisager davantage le long terme. Il y a encore de belles échéances après le Tour du Benelux et nous en tiendrons compte. L’Euro arrive déjà la semaine prochaine et la saison de Remco ne dépend pas de ce Tour du Benelux, même s’il est évidemment venu ici pour signer de bonnes performances."

"J'ai plutôt bien dormi cette nuit mais je transpirais beaucoup. Je me suis habillé chaudement pour essayer de faire transpirer les toxines", a déclaré Remco Evenepoel. "Mon estomac n'est pas encore à cent pour cent mais probablement assez bon pour rouler aujourd'hui. Ce matin, au petit-déjeuner, j'ai pu manger deux crêpes et deux pistolets. C'est mieux que rien".

"Aujourd'hui et demain, je veux faire profil bas et ne rien faire de spécial. J'espère être meilleur ce week-end pour pouvoir aider Kasper Asgreen dans son classement final."

Lundi, l’épreuve a débuté sur une mauvaise note pour le natif de Schepdael. Victime d’une crevaison et d’un dépannage manqué, il n’a pas pu suivre le groupe de tête dans la première étape. Tombé malade le lendemain, il a dû se contenter de la 18e place de l’exercice individuel, à 39 secondes du vainqueur. Au classement, le Belge de 21 ans est 37e à 1 : 36 du Suisse Stefan Bissegger.