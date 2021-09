Tour du Benelux : "Evenepoel doit se reposer et récupérer", selon le médecin de l’équipe

Remco Evenepoel n’a pas pris le départ de la cinquième étape du Tour du Benelux vendredi. Malade mardi, le coureur avait néanmoins continué la course. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, il a à nouveau souffert de problèmes à l’estomac.

►►► À lire aussi : Tour du Benelux : Abandon pour Remco Evenepoel qui souffre de maux d’estomac

"Laisser poursuivre Remco n’avait pas de sens", a expliqué le médecin de l’équipe Deceuninck-Quick Step Yvan Vanmol. "Dans la nuit de jeudi à vendredi, il a en outre eu la diarrhée. C’était le signal pour débrancher complètement la prise. Il est inutile de laisser un coureur, qui n’a déjà plus beaucoup de forces, continuer à rouler."

"Les derniers jours ont été très durs pour Remco", a poursuivi le médecin. "Nous n’allons pas le laisser aggraver la situation. La seule chose qu’il doit faire à présent, c’est se rétablir le plus vite possible. Le repos, beaucoup de repos, et la récupération sont à l’ordre du jour."

Quant à la participation d’Evenepoel à l’Euro de Trente (8-12 septembre), c'est "difficile de faire des prévisions", selon Vanmol. "Nous allons évaluer, voir et revoir la situation au jour le jour. Nous devons lui donner le temps de récupérer et ce n’était possible qu’en retirant Remco de la course. De plus, les deux dernières étapes du Tour du Benelux sont annoncées comme dures et difficiles."