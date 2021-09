Au lendemain de la victoire du sprinteur australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) à Riemst, dans le Limbourg, les candidats à la victoire finale devront montrer les crocs sur la sixième et avant-dernière étape de ce Tour du Benelux, qui sillonnera la Wallonie entre Ottignies-Louvain-la-Neuve et Houffalize (207.6 kilomètres). Suivez le final de cette étape décisive en direct vidéo dès 14H !

Au classement général, le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ), qui a dépossédé Stefan Bissegger (EF Education - Nippo) du maillot bleu de leader, compte deux secondes d'avance sur Luke Durbridge (Team BikeExchange). Christophe Laporte (Cofidis) et Victor Campenaerts (Team Qhubeka) suivent à six secondes.

Parmi les favoris, les puncheurs belges Tim Wellens (Lotto Soudal) et Tiesj Benoot (Team DSM) sont en embuscade aux huitième et neuvième places, à respectivement 25 et 26 secondes du leader.

Ce week-end, deux étapes très compliquées figurent au programme de ce Tour du Benelux. Dimanche, le départ sera donné à Namur et l’arrivée jugée à Grammont, où le nom du successeur de Mathieu van der Poel, vainqueur en 2020, sera connu.