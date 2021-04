Tour des Flandres : Wout van Aert enrhume un cyclo amateur dans le Vieux Quaremont

Wout van Aert est prêt pour le Tour des Flandres. Il l’a affirmé en conférence de presse. Il l’a prouvé sur le vélo. Et on ne parle pas ici de sa démonstration de force à Gand-Wevelgem mais bien de sa reconnaissance.



Visiblement, le coureur de Jumbo-Visma avait envie de se tester. Il a choisi les pavés du Vieux Quaremont pour le faire. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit la "fusée van Aert" enrhumer un cyclo.



L’impression visuelle est forte, les chiffres de son Strava confirment qu’il a roulé fort. Wout a avalé les 1,5 km de pavés à 27,8 km de moyenne. Seuls sept coureurs ont été plus vite sur ce segment.