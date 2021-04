Tour des Flandres : Annemiek van Vleuten remporte la course dames

Annemiek van Vleuten a remporté ce dimanche la course dames du Tour des Flandres en solitaire après avoir lâché tout le monde dans la Paterberg. Brennauer est 2e et Brown est 3e.

A plus de 50 km de l’arrivée Audrey Cordon-Ragot décide de se lancer dans un long solo et part seule en tête.

A 35km de l’arrivée, ça bouge dans le peloton mais personne n’est décroché et l’entente continue de ne pas être parfaite même si le rythme s’accélère. La vingtaine de coureuses pointe à une trentaine de seconde de la championne de France.

Soraya Paladin prend les choses en main et part à la chasse de la coureuse de chez Trek-Segafredo.

La coureuse italienne a lancé les hostilités avec cette attaque. Amy Pieters tente sa chance à 27km de l’arrivée mais le travail de Riejanne Markus permet au peloton de recoller. Cecilie Uttrup Ludwig accélère à son tour mais ne parvient pas à creuser un écart.

L’effort de Paladin s’avère vain. L’Italienne n’aura jamais réussi à rattraper Cordon-Ragot et est reprise par le peloton à 20km de l’arrivée.

Cordon-Ragot est également reprise avant d’avoir atteint le Vieux Quaremont. Lotte Kopecky connaît elle un ennui mécanique au pire moment et doit faire un gros effort dès le pied du Vieux Quaremont pour tenter de recoller au peloton.

Anna Van der Breggen dicte le tempo à l’avant et fait des dégâts. Un groupe de 8 coureuses se détache et arrive au sommet avec une dizaine de secondes d’avance.

Grace Brown relance directement après avoir franchi le sommet. Annemiek van Vleuten sort en contre et fait la jonction mais les deux coureuses sont reprises quelques centaines de mètres plus loin.

Elles sont huit à se lancer dans le Paterberg et c’est la championne d’Europe, Van Vleuten, qui prend quelques mètres d’avance et franchit le sommet seule en tête. Elle se lance dans un contre-la-montre de 13km.

Le groupe de contre s’entend bien dans un premier temps et reste à proximité de la coureuse Movistar mais aucune ne veut réellement faire l’effort de trop et on finit par se regarder.

Annemiek van Vleuten ne sera jamais revue et lève les bras après un effort en solitaire d’une quinzaine de kilomètres. Brennauer est 2e et Brown est 3e. A 38 ans, la Néerlandaise remporte pour la deuxième fois le Tour des Flandres, après sa victoire en 2011.