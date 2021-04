Tour des Flandres : suivez la course dames en direct vidéo (Live 16h15)

La 18e édition du Tour des Flandres féminin s’annonce particulièrement ouverte. Tous les grands noms du peloton seront au départ avec des arguments à faire valoir et avec la confiance de celles qui ont déjà gagné. Rendez-vous sur Auvio et sur www.rtbf.be/sport pour suivre ce Ronde en direct.



Anna Van der Breggen (Nieuwsblad), Chantal Vandenbroek-Blaak (Strade), Lotte Kopecky (GP Samyn), Elisa Longo Borghini (Trofeo Binda), Marianne Vos (Gand-Wevelgem) ou Annemiek Van Vleuten (A Travers la Flandre) ont toutes levé les bras cette saison.



Elles peuvent toutes compter sur des équipes solides même si SD Worx semble partir avec une longueur d’avance dans ce domaine. VDB et Blaak, la tenante du titre, seront secondées par Amy Pieters, Demi Vollering, Jolien D’Hoore et Christine Majerus. Un collectif impressionnant qui aime avoir le contrôle sur la course et qui cherchera certainement encore à imposer sa tactique. Seule légère inconnue le manque de rythme du trio Van der Breggen-Blaak-Vollerig qui a très peu couru cette saison. La championne du monde et celle qui doit incarner sa relève n’ont plus épinglé un dossard depuis les Strade et reviennent d’un long stage en altitude dans la Sierra Nevada.



Elisa Longo Borgini emmène une formation Trek-Segafredo qui aligne deux autres anciennes lauréates (Elisabeth Deignan et Ellen Van Dijk). Chez Movistar, on s’appuie sur l’expérience d’Annemiek Van Vleuten et la fougue d’une Emma Cecilie Norsgaard Jorgensen, très régulière cette saison (5 podiums). Lotte Kopecky (4 tops 5 et une victoire en 7 jours de course) a pris de l’assurance et n’hésite plus à afficher ses ambitions de victoire. Jumbo-Visma est dévoué à Marianne Vos. La coureuse aux 232 succès a prouvé qu’elle n’avait pas perdu sa pointe de vitesse lors de sa première victoire dans une classique belge depuis 2013.



Lisa Brennauer (Ceratizit), Grace Brown (BikeExchange), Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope), Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram) ou Floortje Mackaij (Team DSM) sont un peu plus esseulées mais certainement pas à rayer de la liste des coureuses à suivre.



D’Audenarde à… Audernarde, 152,4 kilomètres, 5 secteurs pavés et 13 bergs décideront du nom de la gagnante de l’édition 2021.