Tour des Flandres : le Tour des Flandres et Gand-Wevelgem pour dames s'offrent un nouveau parcours

Le Koppenberg et Les Moëres (De Moeren en néerlandais) ont été respectivement rajoutés au Tour des Flandres et à Gand-Wavelgem pour dames 2022. Dans les deux courses, les femmes, qui finiront une nouvelle fois après les hommes, évolueront sur le même final que leurs collègues masculins. C'est ce qu'ont fait savoir les organisateurs, Flanders Classics, vendredi.

Le dimanche 27 mars, une nouvelle édition de Gand-Wevelgem sera au programme. Les participants, tant les femmes que les hommes, pourront, si tout va bien, être présentés au public pour la première fois sur la Grand-Place d'Ypres. Comme les deux saisons dernières, le départ se déroulera sous la porte de Menin, à 10h50 pour les hommes et à 13h50 pour les femmes.

Le premier juge de paix n'attendra pas les femmes à Heuvelland, mais à Furnes. Pour la première fois, elles prendront également la direction Des Moëres (De Moeren). Traditionnellement source de spectacle, cette zone venteuse déterminera à son tour le déroulement de la course féminine en 2022. L'enchaînement des pentes menant à la bagarre finale ? avec 54 kilomètres à parcourir ? sera identique pour les femmes et les hommes. Via le Monteberg elles se dirigeront vers le Mont Kemmel, côté Belvédère. Ensuite, elles enchaîneront avec le Scherpenberg, le Baneberg et à nouveau le Mont Kemmel, côté Ossuaire, comme les hommes. Cela signifie qu'en 2022, les femmes vont pour la première fois emprunter le versant escarpé du Mont Kemmel. Après 159 kilomètres, 17 de plus que l'édition de 2021, elles atteindront l'arrivée sur la Vanackerestraat à Wevelgem aux alentours de 18h15. La course sera également retransmise à la télévision après celle des hommes, qui devraient se terminer vers 17 heures. Le tracé masculin ne comportera pas de changements majeurs sur les 249 kilomètres qui le composent.

Une semaine plus tard, le dimanche 3 avril, le calendrier fera place au Tour des Flandres. Après le départ à 13h25 sur la Place d'Audenarde, un parcours de 158,5 kilomètres attendra les coureuses, avec le Koppenberg au menu pour la toute première fois. Après le Koppenberg, elles passeront par le Steenbeekdries, le Taaienberg et Kruisberg/Hotond. À partir du passage sur la bosse de Melden, elles parcourront le même trajet que les hommes sur les 45 derniers kilomètres de la course. Traditionnellement, le duo Vieux Kwaremont/Paterberg est la dernière difficulté du jour avant l'arrivée sur la Minderbroersstraat à Audenarde. Tout comme la fin de Gand-Wevegem, l'arrivée est prévue après celles de leurs homologues masculins, cette fois aux environs de 17h45. Les hommes, eux, devraient terminer vers 16h45 sur un parcours inchangé de 272,5 km, qui les verra démarrer d'Anvers à 10 heures du matin.