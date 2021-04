Tour des Flandres : le mode d'emploi

Mode d'emploi de la 105e édition du Tour des Flandres, dimanche:

Le parcours: 254 km. Départ officiel à Anvers à 10h30. Arrivée à Audenarde vers 16h30.

Dix-neuf côtes à partir du Km 102. Passages au Vieux Quaremont (Km 121, 199 et 237), Paterberg (Km 203 et 241), Koppenberg (Km 210) et Taaienberg (Km 217). Dernière difficulté au Km 241 (Paterberg).

La participation:

25 équipes. Deceuninck, AG2R Citroën, Jumbo, Lotto, Trek, Bora, EF Education, Israël SN, DSM, BikeExchange, UAE, Qhubeka, Astana, Cofidis, Bahrain, Groupama-FDJ, Ineos, Intermarché, Movistar (1re division), Alpecin, BB Hôtels, Bingoal, Vlaanderen, Arkea-Samsic, Total DE (invitées)

Les favoris: Wout van Aert (BEL), Mathieu Van der Poel (NED), Julian Alaphilippe (FRA), Yves Lampaert (BEL), Florian Sénéchal (FRA), Jasper Stuyven (BEL), Greg Van Avermaet (BEL), Peter Sagan (SVK), Kasper Asgreen (DEN), Michael Matthews (AUS), Mads Pedersen (DEN)

Les grands absents: Philippe Gilbert (BEL), Zdenek Stybar (CZE), Michal Kwiatkowski (POL), Bob Jungels (LUX), Geraint Thomas (GBR), Filippo Ganna (ITA)

Les victoires: 104 éditions disputées depuis la création de l'épreuve en 1913. 69 pour la Belgique, 11 pour l'Italie et les Pays-Bas, 4 pour la Suisse, 3 pour la France, 2 pour l'Allemagne, 1 pour le Danemark, la Grande-Bretagne, la Norvège et la Slovaquie.

Record de victoires: 3 pour Achille Buysse (BEL) entre 1940 et 1943, Fiorenzo Magni (ITA) entre 1949 et 1951, Eric Leman (BEL) entre 1970 et 1973, Johan Museeuw (BEL) entre 1993 et 1998, Tom Boonen (BEL) entre 2005 et 2012, Fabian Cancellara (SUI) entre 2010 et 2014

Les dix derniers vainqueurs:

2011: Nick Nuyens (BEL)

2012: Tom Boonen (BEL)

2013: Fabian Cancellara (SUI)

2014: Fabian Cancellara (SUI)

2015: Alexander Kristoff (NOR)

2016: Peter Sagan (SVK)

2017: Philippe Gilbert (BEL)

2018: Niki Terpstra (NED)

2019: Alberto Bettiol (ITA)

2020: 1. Mathieu Van der Poel (NED)

2. Wout van Aert (BEL)

3. Alexander Kristoff (NOR) à 08 sec