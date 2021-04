Tour des Flandres : Le départ en alternance à Bruges et Anvers pour les six prochaines années

Le départ du Tour des Flandres sera donné en alternance à Bruges et à Anvers pour les six prochaines années, ont confirmé les organisateurs dimanche en conférence de presse avant le départ de la 105e édition.

Pour la Venise du Nord, il s'agit d'un retour aux sources. La Grand Place de Bruges avait en effet organisé le départ du Tour des Flandres entre 1998 et 2016 avant de laisser sa place à Anvers, dont l'accord avec Flandres Classics prend fin cette année.

Anvers organisera le départ des éditions 2022, 2024 et 2026 tandis que Bruges accueillera les éditions 2023, 2025 et 2027 du Ronde. "Nous sommes très heureux de pouvoir unir Burges et Anvers en tant que villes de départ du Tour des Flandres", a souligné Tomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classics, en conférence de presse aux côtés de Bart De Wever (N-VA), bourgmestre d'Anvers, et Dirk De Fauw (CD&V), bourgmestre de Bruges.

"Nous espérons que cette nouvelle va rendre heureux tous les amateurs de vélo. De cette manière, nous pouvons donner une grandeur supplémentaire au Tour des Flandres", a ajouté Van Den Spiegel.

Le départ de la 105 édition du Ronde sera donné dimanche à 10h00 sur la Grand Place d'Anvers.