Tour des Flandres : le classement complet

Le Danois Kasper Asgreen (Elegant-QuickStep) a remporté la 105e édition du Tour des Flandres (WorldTour), disputée dimanche sur la distance de 254,3 km entre Anvers et Audenarde. Le champion du Danemark s'est imposé dans un sprint à deux devant le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), tenant du titre. Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) a pris la 3e place, terminant à une trentaine de secondes.

Kasper Asgreen a accéléré à 27 km de l'arrivée. Seuls Mathieu van der Poel et Wout van aert ont pu prendre la roue du Danois. Mathieu van der Poel a ensuite placé une accélération juste avant le sommet du Vieux Quaremont, à 17 km de l'arrivée. Asgreen a pu suivre, pas van Aert, qui a fini par être repris par le groupe de poursuivants à 9 km de la ligne.

