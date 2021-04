Il y a dix ans, Nick Nuyens remportait le Tour des Flandres et signait la plus belle victoire de sa carrière. Le Belge avait déjoué tous les pronostics en battant les Cancellara, Gilbert et Boonen au terme d’un numéro alliant discrétion et efficacité.

Début de la décennie des années 2010, les patrons des -berg et des pavés se nomment Tom Boonen, Stijn Devolder et surtout Fabian Cancellara. Le Suisse a remporté haut la main l’édition précédente, en déposant Boonen dans le Mur de Grammont dans ce qui reste l’une des ascensions les plus marquantes de ces dernières années. Au départ à Bruges, c’est forcément vers lui que les regards se tournent, alors qu’il arbore cette saison-là un nouveau maillot. Fini le team Saxo-Bank de Bjarne Riise, Spartacus officie désormais pour Leopard-Trek. Dans cette course, ce sont les Quick Step de Patrick Lefevere qui font l’animation. Sylvain Chavanel a des jambes en feu et dynamite la course dans le Vieux-Kwaremont. Boonen est à l’affût et constate que Philippe Gilbert est lui aussi dans une forme resplendissante. Cancellara tente de décramponner Boonen à 40km de l’arrivée mais le Suisse, moins inspiré que l’année précédente, semble louper un ravitaillement et est victime d’un petit coup de mou qui profite au peloton.