Tour des Flandres féminin : Une douzième gagnante différente en douze ans ? (Live vidéo 16h)

Le Tour des Flandres féminin présente un plateau royal pour sa 17e édition. Six anciennes lauréates et la crème du peloton seront au départ du Ronde dimanche à Audenarde.



De toutes les classiques, le Tour des Flandres est sans doute la plus difficile à dompter. Là où Anna Van der Breggen règne sans partage sur le mur de Huy, seules deux jeunes filles ont inscrit deux fois leur nom au palmarès Mijram Melchers (2005 et 2006) et Judith Arndt (2008 et 2012). Le patronyme gravé sur le trophée est différent depuis onze ans. Et sur les 7 dernières éditions, 15 coureuses différentes sont montées sur le podium.



D’hoore et Kopecky, les atouts belges



Indécis, très disputé, le Ronde les fait toutes rêver, à commencer par Jolien D’hoore (Boels-Dolmans) et Lotte Kopecky (Lotto-Soudal Ladies). Nos deux compatriotes ne s’en cachent pas. La course de dimanche est l’objectif N.1 de leur saison. Elles ont prouvé avec leur doublé à Gand-Wevelgem qu’elles étaient prêtes et en forme.



A 24 ans, Kopecky a l’avenir devant elle. Mais elle entend démontrer qu’elle peut désormais rivaliser avec les meilleures dans les classiques. D’hoore, 2e en 2015, a travaillé son explosivité dans les bosses pour pouvoir suivre les meilleures. Ses concurrentes savent qu’il ne faudra pas l’amener sur la ligne. L’ancienne championne de Belgique n’a jamais semblé aussi forte dans les bosses. Pourra-t-elle compter sur le soutien total de son équipe ? Y compris celui d’Anna van der Breggen ?



Un duo d’As venu des Pays-Bas



Car dimanche dernier, les trois As néerlandaises n’étaient pas présentes. VDB, double championne du monde à Imola, Annemiek Van Vleuten (Mitchelton-Scott), impériale avant sa chute au Giro – deux anciennes gagnantes – auront la fraîcheur comme atout.



Leur état de forme reste flou malgré tout. La Reine Anna était un ton en dessous à Liège. Le poignet de Van Vleuten résistera-t-il aux pavés ? Vos est un peu en retrait dans les grandes courses ces dernières années. Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg) incarne la relève néerlandaise mais elle va découvrir le Ronde.



Trek-Segafredo et Sunweb, la carte offensive



Dans une épreuve qui favorise le mouvement et récompense les audacieuses, les équipes Trek-Segafredo et Sunweb voudront certainement utiliser leur tempérament offensif pour tenter de l’emporter. La force du nombre pourra brouiller les cartes dans le final. A condition d’être là.



La course à l’instinct des équipières de Lizzie Deignan ne fonctionne pas à tous les coups. Par contre, elle colore toujours le scénario. Sunweb (Rivera, Lippert, Mackaij) ne peut épauler la formation américaine dans sa volonté de secouer le peloton.



Alé BTC Ljubljana avait été privé de Gand-Wevelgem pour cause de Covid. L'équipe sera au départ mais sans Marta Bastiannelli, la tenante du titre, écarté en raison d'une contamination. La légende Marianne Vos (CCC-Liv), qui ne se sent pas à 100%, a renoncé.



La liste des candidates à la victoire est longue. Une seule lèvera les bras à Audenarde. Sera-t-elle à nouveau une gagnante inédite après 135 kilomètres et onze bergs ? Réponse vers 17h30 sur Tipik et sur Auvio.