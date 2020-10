Tour des Flandres féminin : le coronavirus provoque le forfait de trois équipes

Le coronavirus continue de perturber la vie du peloton féminin. Trois équipes ont été forcées de renoncer à prendre le départ du Tour des Flandres suite à des cas positifs. Il s’agit de Chevalmeire, Astana et Alé BTC Ljubljana où évolue la tenante du titre Marta Bastianelli.



La formation belge Chevalmeire a été la première à jeter le gant après trois tests positifs. "Après avoir consulté le médecin de l’équipe, nous avons décidé de ne pas prendre le départ du Tour des Flandres. Il serait irresponsable d’exposer nos coureurs et notre staff à ce risque. En tant qu’équipe, nous avons également une responsabilité sociale importante dans la prévention de nouvelles infections". Kelly Druyts, Kelly Van den Steen et Thalita de Jong roulent pour Chevalmeire Cycling.



Alé BTC Ljubljana et Astana (Arlenis Sierra et Olga Shekel) ont suivi le mouvement ce vendredi.



L’équipe italienne avait déjà fait l’impasse sur Gand-Wevelgem le week-end dernier pour les mêmes raisons. Conséquence directe, Marta Bastianelli, lauréate 2019, ne pourra pas tenter d’accrocher un deuxième Ronde à son palmarès.



Fin de parcours brutal pour Paule Ka



Une quatrième équipe ne sera pas au départ dimanche à Audenarde : Paule Ka. Mais dans ce cas, l’absence sera définitive. En grande difficulté financière suite au défaut de paiement de son sponsor principal, la formation suisse a mis un terme à ses activités avec effet immédiat.



La semaine dernière on apprenait que l’UCI avait débloqué la garantie bancaire pour payer les salaires des derniers mois. La situation ne s’est pas améliorée et ce sont les coureuses qui en font les frais. Sportivement pourtant, elles ont fait le job cette saison avec 7 victoires et une belle quatrième place au classement World Tour. Marlen Reusser, vice-championne du monde du chrono et 3e de l’Euro, Mikayla Harvey, Emma Cecilie Norsgaard ou Elise Chabbey ne courront plus en 2020.