Cette 104e édition du Tour des Flandres, immanquable rendez-vous sportif qui draine chaque année des centaines de milliers de spectateurs, sera exceptionnellement fermée au public dans les côtes et les secteurs pavés. La course, elle, s’annonce ouverte. Nombreux sont les candidats à la succession de l’Italien Alberto Bettiol.

Ils ont montré lors de Gand Wevelgem qu’il faudrait compter sur eux et ils ont l’occasion de remporter pour la première fois le Tour de Flandres ce dimanche. Qui de Wout Van Aert et de Mathieu van der Poel, les deux favoris, va sortir vainqueur. Car ils occupent le rang de grand favori de la course.

Mais il y a une semaine, les deux coureurs avaient laissé échapper la victoire à Gand-Wevelgem. Wout van Aert avait reproché au champion néerlandais de trop rouler dans sa roue. Les autres favoris espèrent profiter à nouveau de la rivalité entre les deux rois des labourés, s’il devait y en avoir encore une.

Parmi eux, Julian Alaphilippe qui va découvrir Le Ronde pour la première fois. Et c’est avec son maillot arc-en-ciel de champion du monde qu’il roulera sur des routes difficiles. Mais le Français est décontracté, comme à son habitude. Il est vrai qu’il n’a rien à perdre. Alaphilippe compte d’ailleurs "donner le maximum et hâte de voir ce que cela va donner".

D’autres coureurs seront à surveiller avec le tandem Tim Wellens – John Degenkolb (Lotto Soudal), Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) ou encore Mads Pedersen (Sunweb), lauréat de Gand-Wevelgem, Matteo Trentin (CCC) et Stefan Küng (Groupama – FDJ).

Outre Bettiol, deux anciens vainqueurs seront au départ avec Alexander Kristoff (UAE Emirates) et Niki Terpstra (Total Direct Energie).

Greg Van Avermaet (CCC) ne sera lui pas de la partie. Le Belge n’a pas encore complètement récupéré de sa lourde chute à Liège-Bastogne-Liège le 4 octobre.

En tout cas, avec l’annulation de Paris-Roubaix, ce Ronde constitue le dernier Monument de la saison. Une raison de plus de tout faire pour l’accrocher à son palmarès. Le parcours est un peu plus court que d’habitude avec 243,3 kilomètres entre Anvers et Audenarde mais présente la plupart des habituelles difficultés, hormis le Mur de Grammont. L’enchaînement final Vieux Quaremont-Paterberg devrait une nouvelle fois être décisif, la ligne d’arrivée étant placée à 13 kilomètres du sommet de ce dernier.