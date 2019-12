Tour des Flandres, Ardennaises et Grande Boucle au menu de Dylan Teuns en 2020

Dylan Teuns, vainqueur d'une étape du Dauphiné et d'une étape du Tour de France la saison dernière, devrait disputer son premier Tour des Flandres en 2020, avant les classiques ardennaises, le Tour de France et, espère-t-il, les Jeux Olympiques de Tokyo. "Je suis très content de ma saison 2019, je veux continuer sur ma lancée en 2020", a déclaré le coureur belge lors du stage de son équipe Bahrain-McLaren en Croatie.

Dylan Teuns va certainement aborder la saison 2020 comme il l'a fait en 2019, en reprenant au Tour de Valence puis à la Ruta del Sol. Sa première course en Belgique sera, comme en 2019, le Circuit Het Niewsblad. "Je m'étais classé 5e l'année passée. C'était peut-être une surprise pour beaucoup mais pas pour moi", dit-il. "J'ai toujours aimé les courses flamandes et j'y avais signé des résultats chez les jeunes. C'était donc plutôt une confirmation pour moi. Je devais ensuite effectuer mes débuts au Tour des Flandres mais je suis tombé malade après Milan-Sanremo et j'ai manqué le Ronde. Je veux être au départ en 2020, mais je ne serai pas le seul leader. Nous aurons un bloc solide avec Cortina, Colbrelli et d'autres, il faudra rouler en équipe".

Les classiques ardennaises restent toutefois la priorité de Teuns, qui avait terminé 3e de la Flèche Wallonne en 2017. "J'étais alors trop court pour suivre Valverde, mais je suis maintenant plus expérimenté. La Flèche reste un grand objectif, comme Liège-Bastogne-Liège. Je ne sais pas encore comment va se dérouler mon printemps. Il y a beaucoup de temps entre l'Omloop et la Doyenne, mais je ne vais pas participer à toutes les courses, il faudra faire des choix".

Teuns va faire l'impasse sur le Giro mais il va revenir au Tour de France, qu'il a découvert l'an dernier. Il va suivre un stage en altitude pour préparer la Grande Boucle. Le natif de Diest rêve aussi de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. "Je sais que les places pour les JO seront chères. Il faudra que je fasse des résultats avant pour mériter ma sélection".