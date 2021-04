Tour des Flandres: Alaphilippe "Un honneur de revenir ici avec ce maillot de champion du monde"

"Je ne pense pas à la chute (de 2020). Je l'accepte. C'est la vie !", a ajouté Alaphilippe qui était tombé lourdement (main droite fracturée) en octobre dernier alors qu'il figurait dans le trio de tête à 35 kilomètres de l'arrivée avec le Néerlandais Mathieu van der Poel, futur vainqueur, et le Belge Wout van Aert. Pour le coureur français Van Aert et van der Poel, en très grande forme en ce moment, seront les hommes à battre.

"Mon but sera de performer. Nous avons une très forte équipe et nous sommes très motivés", a répété Alaphilippe qui, à une question sur le scénario idéal, a répondu: "Il n'y a pas de scénario idéal, il y a juste à essayer de gagner la course et, pour cela, il faut être intelligent et fort", a déclaré l'homme fort de la Deceunink - Quick Step.

"J'ai mis un peu de temps à récupérer après les courses en Italie. Je me suis un peu rassuré mercredi dans A travers la Flandre. Je me suis senti mieux même si je n'ai pas fait de performance extraordinaire", a ajouté le Français. "Quelques jours tranquilles, une reconnaissance du parcours et une température meilleure dimanche, ça devrait le faire".