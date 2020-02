Tour des Emirats: Aucun contaminé d'après les premiers tests effectués

La 2e étape et le maillot de leader pour Ewan sur le Tour des Emirats arabes unis - Tour EAU 2020... Caleb Ewan (Lotto Soudal) a remporté la deuxième étape du Tour des Emirates arabes unis (WorldTour), lundi, entre Hatta et Hatta Dam. L'Australien s'est montré le plus fort sur le mur final devant l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) et le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Ewan dépossède l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) du maillot de leader du général.