Tour des Emirats arabes unis : Alpecin-Fenix se retire avant la deuxième étape après un test positif au coronavirus

Alpecin-Fenix a annoncé qu’elle se retirait du Tour des Emirats arabes unis avant le départ de la deuxième étape lundi. Un membre du staff de l’équipe cycliste belge a été testé positif au coronavirus dimanche, a précisé l’organisation de la course.

"L’équipe a été informée d’un résultat positif d’un membre de son personnel lors de la série de tests effectués dimanche soir 21 février. On a décidé, en accord avec l’organisateur du UAE Tour, de retirer son équipe de la course, afin de sauvegarder la bulle et d’assurer la poursuite de la course en toute sécurité. Dès réception des résultats, la personne s’est immédiatement mise en isolement. Tous les membres de l’équipe entreprendront d’autres tests dans les prochains jours", a déclaré via un communiqué Alpecin-Fenix.

Alpecin-Fenix possédait le maillot de leader après la victoire de Mathieu van der Poel lors de la première étape dimanche.