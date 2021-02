Tour des Alpes Maritimes et du Var : Van Avermaet, Naesen et Vanmarcke affûtent leurs armes face aux grimpeurs

Trois cols de première catégorie, dont le Col de la Madone (11,2km, 6,9%) à 30 km de l'arrivée, jalonneront la 3e et dernière étape dimanche à Blausasc (136km).

Samedi, les puncheurs seront à l'honneur autour de Fayence (168,9km) avec au passage le Col de Mons (2e cat., 6km, 5,3%) et une arrivée en côte (1,2km, 9,8%).

Le Tour des Alpes Maritimes et du Var (2.1), de vendredi à dimanche, est la troisième épreuve par étapes en France cette saison et une dernière mise en jambes avant l'ouverture des classiques en Belgique avec le Circuit Het Nieuwsblad le 27 février, suivi par Kuurne-Bruxelles-Kuurne le lendemain.

Ni Deceuninck-Quick Step, ni Lotto Soudal ne seront au départ. Côté belge, Greg Van Avermaet et Oliver Naesen (AG2R-Citroën), Sep Vanmarcke et le jeune Henri Vandenabeele, 20 ans, avec DSM, ainsi que les formations ProTeams de Bingoal-Wallonie Bruxelles et Alpecin-Fenix seront au départ, tout comme Nairo Quintana, le Colombien de Arkéa-Samsic, vainqueur l'an dernier.

Le Danois Jakob Fuglsang (Astana), l'Irlandais Dan Martin (Israël-Start Up Nation), le Français Pierre Latour (Total Direct Energie), l'Italien Giulio Ciccone ou le Néerlandais Bauke Mollema (Trek Segafredo) sont sur la liste des engagés tout comme le Britannique Tao Geoghegan, vainqueur du Giro, pour sa première sortie de la saison avec INEOS Grenadiers avec aussi ses compatriotes Geraint Thomas et Tom Pidcock qui passe lui des labourés à la route pour la première fois cette année.

