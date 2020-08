Tour de Wallonie : Une troisième étape pour Gilbert, Van Avermaet et les puncheurs (LIVE vidéo 15h15)

La troisième et avant-dernière étape du Tour de Wallonie emmènera les coureurs de Montzen (Plombières) à Visé, avec départ et arrivée en Province de Liège, ce mardi. Suivez la course en direct vidéo dès 15h15 !

Après deux étapes favorables aux sprinteurs, c'est au tour des puncheurs, dont font partie les Belges Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) - qui a pris vingt secondes de pénalité mardi -, Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) ou encore Greg Van Avermaet (CCC), de s'illustrer.



L'Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal), vainqueur de la première étape à Templeuve dimanche, porte toujours le maillot de leader. Lundi, c'est le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) qui s'est imposé à Wavre.