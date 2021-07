Tour de Wallonie, Stan Dewulf (2e) : "Mon seul regret est d’avoir raté la victoire de très peu"

3e étape : Waimes > Erezée : Victoire de Quinn Simmons - Tour de Wallonie 2021 - 22/07/2021 Quinn Simmons s’est imposé lors de la 3e étape du Tour de Wallonie. Le cycliste Américain a battu au sprint Dewulf et fait coup double puisqu'il prend le maillot de leader. Après 177 kilomètres entre le Signal de Botrange et Erezée, l'Américain de 20 ans, champion du monde juniors en 2019, a décroché sa première victoire chez les professionnels. Il a devancé le Belge Stan Dewulf (AG2R Citroën) dans un sprint à deux et est désormais leader de la course à étapes.