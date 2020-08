Tour de Wallonie : Philippe Gilbert prend vingt secondes de pénalité après son attaque

Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Zdenek Stybar (Deceuninck - Quick-Step) et Amaury Capiot (Sport Vlaanderen-Baloise) ont écopé d'une pénalité de vingt secondes au classement à l'issue de la deuxième étape du Tour de Wallonie. Ils ont été pénalisés pour avoir attaqué en roulant sur un trottoir.

>> Critiqués par les coureurs, les organisateurs s'excusent de l'état des routes

Gilbert, Stybar et Capiot sont trois des quatre attaquants qui ont fait un trou dans la Hertstraat, une montée pavée, à onze kilomètres de l'arrivée. Cependant, ils ont utilisé un trottoir surélevé pour éviter les pavés, violant ainsi un règlement de l'Union cycliste internationale (UCI) qui stipule que les coureurs doivent rester sur la route et ne peuvent pas utiliser des pistes cyclables ou des trottoirs plus élevés.

Les trois ont en fait risqué une exclusion, mais ils s'en sortent finalement avec une pénalité de vingt secondes. Cela compromet les ambitions de classement de Gilbert et Stybar dans ce Tour de Wallonie qui s'achèvera après deux étapes plus accidentées, mardi et mercredi.

Les trois coureurs ont également reçu une amende de 200 francs suisses (186 euros) et une déduction de points pour le classement par points du Tour de Wallonie et le classement UCI.