Tour de Wallonie : Jakobsen remporte une deuxième étape au sprint, Simmons s'adjuge le général

Fabio Jakobsen remporte la dernière étape du Tour de Wallonie au sprint. Le Néerlandais de la Deceuninck – Quick-Step s’impose avec un bon vélo d’avance et gagne sa deuxième étape sur la course.

La dernière étape de ce Tour de Wallonie mène les coureurs de Dinant à Quaregnon sur un parcours de 192.4km. La côte du Rossignol placé à une dizaine de kilomètres de l’arrivée pourrait bien être le juge de paix de cette cinquième étape.

Un groupe de 5 coureurs a décidé de fausser compagnie au peloton et de passer la journée en tête : les Belges Senne Leysen (Alpecin-Fenix) et Ward Vanhoof (Sport Vlaanderen-Baloise), le Japonais Fumiyuki Beppu (EF Education-Nippo), l’Américain Sean Quinn (Hagens Berman Axeon) et le Danois Jesper Hansen (Riwal Cycling Team).

4 coureurs profitent d’une erreur d’aiguillage pour sortir du peloton à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée : Niki Terpstra (TotalEnergies), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Dimitri Claeys (Qhubeka NextHash) et Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces WB). Les quatre hommes sont repris un peu moins de dix kilomètres plus loin sous l’impulsion de l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert.

Eriksson accélère dans la côte du Rossignol avec Tim Wellens dans sa roue mais le leader Quinn Simmons est attentif et accompagne les deux hommes. Un petit groupe se détache mais est repris. Seuls Oliveira et Eriksson continuent en duo.

Dans la dernière ascension du Tienne du Dragon, Simmons accélère à nouveau et un groupe d’une dizaine de coureurs prend quelques mètres d’avance. Trois Deceuninck – Quick-Step sont dans ce groupe et dictent le tempo. Mais l’entente n’est pas bonne et le groupe est repris.

L’étape se jouera au sprint et à ce petit jeu-là, c’est Fabio Jakobsen qui s’impose facilement. Le Néerlandais, qui avait lourdement chuté il y a près de huit mois au Tour de Pologne et qui avait été plongé dans le coma, remporte sa deuxième étape sur ce Tour de Wallonie et montre qu’il est revenu à son meilleur niveau.