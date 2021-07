Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) est redevenu lui-même mercredi au Tour de Wallonie où il s’est imposé dans la 2e étape à Zolder, près d’un an après son effroyable accident au Tour de Pologne.

"Je suis très heureux de renouer avec la victoire", a indiqué Fabio Jakobsen. "Mon premier sentiment est celui des remerciements, à mon équipe, ma famille, au staff médical qui m’a soigné. Sans eux, je ne serais jamais devant vous à Zolder et je n’aurais jamais plus gagné".

Fabio Jakobsen avait gravement chuté dans le sprint de la première étape du Tour de Pologne en août 2020, après une manœuvre très dangereuse de Dylan Groenewegen. Jakobsen, plongé dans le coma et avec un pronostic vital engagé après sa chute, a été opéré et plusieurs reprises et a remonté la pente, "semaine après semaine, jour à après jour". Il est revenu en compétition à l’occasion du Tour de Turquie en avril 2021. Son dernier succès remontait au GP Monseré en 8 mars 2020.

Après sa victoire à Zolder, Jakobsen a été très rapidement contacté par son manager Patrick Lefevere. "Je lui ai dit que je peux encore le faire, que je peux encore gagner et que je dois viser la prochaine victoire. Sprinter à nouveau est facile et difficile à la fois. Je le fais avec plaisir et je sais que je peux le faire, mais je suis quand même très lourdement tombé il y a près d’un an et ça laisse des traces. La période que j’ai vécue a été très pénible. A Zolder, je devais choisir de passer Gaviria à gauche ou à droite, j’ai choisi la gauche, où il y avait plus d’espace. J’espérais seulement qu’il n’allait pas fermer la porte, ce qu’il n’a pas fait. J’ai eu un peu peur, certes. Je pense que je peux dire que je suis de retour, je suis redevenu un sprinter".