Tour de Wallonie: Bennett s'impose à Visé dans cette troisième étape, Démare nouveau leader

Sam Benett a remporté la 3e étape du Tour de Wallonie. L'Irlandais a remporté puissamment le sprint du côté de Visé en battant Arnaud Démare, lequel s'empare du maillot jaune de leader.

La course a été très agitée entre Plombières et Visé. Le parcours empruntait des chemins familiers à ceux qui aiment briller dans les ardennaises. Après un parcours qui voguait dans l'Ardenne bleue, les coureurs se sont dirigés du côté de Visé, où un circuit les attendait.

A 22km de l’arrivée, l’équipe CCC durcit encore un peu le ton, profitant d’un virage à 180 degrés et d’une côte pavée pour faire mal au peloton. Dans la foulée, les Lotto-Soudal se placent à l’avant du peloton et gèrent le tempo en compagnie de la formation polonaise.

A 13 kilomètres de l’arrivée, Marco Haller tente sa chance. L’attaque de l’Autrichien est puissante mais est bien prise en charge par l’équipe Lotto-Soudal. Dans la foulée, le Français Alexis Renard tente à son tour de sortir, sans succès

Lors de la côte de Cherate, à 9,5km de l’arrivée, les puncheurs se dévoilent : Sénéchal, Vliegen, Van Avermaet, Gilbert, tous essaient de fausser compagnie au peloton. Caleb Ewan, lui, coince. Il va perdre son maillot de leader. Van Avermaet, Stybar et Narvaez creusent l’écart, alors que Vliegen bouche le trou. Les quatre hommes prennent 20 secondes d’avance, mais l’équipe Cofidis et Arnaud Démare ne l’entendent pas de cette oreille. Le peloton recolle avec les fuyards à 500 mètres de l’arrivée. Finalement, Sam Bennett surgit de nulle part et conclut en force devant Arnaud Démare. Victoire pour Bennett, maillot jaune de leader pour le Français qui profite du fait que Caleb Ewan a coincé dans la final.