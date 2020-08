Tour de Wallonie : Arnaud Démare, plus rapide que Caleb Ewan, s'impose à Wavre

Le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté au sprint ce lundi la deuxième étape du Tour de Wallonie disputée sur la distance de 172.3 kilomètres entre Frasnes-lez-Anvaing et Wavre.

L'ancien vainqueur de Milan-Sanremo, qui s'était déjà adjugé il y a quelques jours Milan-Turin devant Caleb Ewan (Lotto-Soudal), a une nouvelle fois devancé le sprinteur de poche australien ce lundi. Le Français s'était aussi imposé à Lierneux sur le Tour de Wallonie 2019.

Le Britannique Daniel McLay (Arkéa-Samsic) a pris la troisième place devant le son coéquipier français Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), alors qu'un autre Français, Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick-Step), complète le Top 5.

Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) a attaqué dans une petite côte située à un peu plus de onze kilomètres de l’arrivée et a créé un petit écart en compagnie du Tchèque Zdenek Stybar (Deceuninck – Quick-Step) et des Belges Loïc Vliegen (Circus-Wanty Gobert), le tenant du titre, et Amaury Capiot (Topsport Vlaanderen), qui ont réussi à revenir dans sa roue.

Le peloton, emmené par l’équipe CCC de Greg Van Avermaet, est revenu sur le quatuor de tête à six kilomètres du but.

L'Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal), vainqueur de la première étape, porte toujours le maillot jaune de leader.

Mardi, la troisième étape de ce Tour de Wallonie emmènera les coureurs de Montzen (Plombières) à Visé sur la distance de 192 kilomètres.