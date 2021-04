Tour de Valence : Arnaud Démare remporte la 2e étape à Alicante, le Belge Timothy Dupont termine 2e

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) s’est imposé au sprint ce jeudi au sprint lors de la deuxième étape du Tour de Valence à Alicante. Le Français a devancé, sous la pluie, le Belge Timothy Dupont (Bingoal-Pauwels Sauces WB) et l’Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Miles Scotson (Groupama-FDJ) reste le leader de la course.

179 kilomètres de course étaient au programme de cette deuxième étape. Les conditions climatiques étaient, comme lors de la première étape, pluvieuses et ont rendu la course plus difficile pour les coureurs. Cela s’est joué à peu, mais l’échappée matinale a été reprise à trois kilomètres de l’arrivée par un peloton emmené par les coureurs de Groupama-FDJ, Bingoal-Pauwels Sauces WB et Lotto-Soudal.

A 150 mètres de la ligne, le sprint est lancé dans le peloton et s’est finalement Démare, intouchable, qui l’emporte devant Dupont et Ewan. Carton plein pour Groupama-FDJ déjà victorieuse hier. Il s’agit de la deuxième victoire de la saison pour le champion de France.