Mark Cavendish a retrouvé le goût de la victoire, plus de trois ans après son dernier bouquet. Le sprinter de l’Ile de Man a remporté lundi, au sprint, la 2e étape du Tour de Turquie, signant le 147e succès de sa carrière, mais le premier depuis le 8 février 2018 au Tour de Dubaï.

"C’est incroyable, cela fait du bien de gagner à nouveau. Je ne m’en lasserai jamais", a lâché le Britannique, 35 ans, qui offre la 16e victoire de la saison à son équipe Deceuninck-Quick Step. "L’équipe était totalement dévouée et ça a été très important. Shane Archbold m’a emmené plus loin que la veille et Alvaro Hodeg m’a emmené jusqu’au dernier kilomètre.



Mark Cavendish a devancé Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et endosse le maillot de leader au classement général. Le Tour de Turquie s’achève dimanche. "Je savais depuis hier que j’avais la vitesse pour gagner. Je savais aussi que si je prenais la roue de Greipel, je pouvais déclencher mon sprint dans les 200 derniers mètres. Philipsen a démarré plus tôt, il a créé un petit écart mais j’ai pu le remonter. Je dois dire que je suis assez surpris par ma vélocité dans les derniers mètres"



"Je remercie Deceuninck – Quick-Step de me donner la chance de gagner à nouveau. Patrick Lefevere a cru en moi et je suis chanceux d’être dans cette équipe spéciale, dans cette famille. Les gens ne pensaient pas que je pouvais gagner à nouveau. Patrick bien. Je l’en remercie. Gagner à nouveau après ce que j’ai vécu ces dernières années est vraiment incroyable. Gagner à nouveau était émouvant et embrasser mes équipiers après l’arrivée était incroyable. Ce qui me rend super fier, c’est que Fabio (Jakobsen) ait été impliqué dans ce moment en travaillant dans le final", conclut le Cav'.