Tour de Turquie : Mark Cavendish double la mise en remportant la 3e étape au sprint

Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) s’est imposé mercredi lors de la troisième étape du Tour de Turquie reliant Beyşehir et Alanya (212,6 km). C’est la deuxième victoire consécutive de l’Anglais.

Le sprinter de l’Ile de Man a devancé Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) et Stanislaw Aniolkowski (Bingoal Sauces BW). Kristoffer Halvorsen (Uno-X Pro Cycling Team) termine 4e et André Greipel (Israël Start Up Nation), malgré un train parfait dans les derniers kilomètres, n’a pu obtenir que la 5e place.

"Les gars ont fait un travail incroyable, je suis vraiment fier. Ce serait bien d’encore gagner d’autres étapes. J’aimerais aussi revoir Fabio Jakobsen dans le paquet pour sprinter. Je suis sûr que s’il joue la victoire, il peut s’imposer," a déclaré Mark Cavendish après l’arrivée.

Depuis le début de ce Tour de Turquie, Mark Cavendish est en forme. Hier encore, il levait les bras après s’être imposé également au sprint. C’est donc la deuxième victoire de la saison pour celui qui n’avait auparavant plus rien gagner depuis trois ans, lors du Tour de Dubaï en février 2018.

Au classement général, Mark Cavendish reste leader devant Jasper Philipsen et Arvid de Kleijn (Rally Cycling). Demain, les coureurs prendront le départ à Alanya pour rejoindre Kemer sur une étape accidentée de 184,4 kilomètres.