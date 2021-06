Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) va épingler son premier dossard de la saison ce dimanche Frauenfeld. Comme un symbole de ses ambitions estivales retrouvées, le Néerlandais va signer son retour dans le peloton avec un contre-la-montre.



Le coureur de Maastricht, au bout du rouleau mentalement, a rangé son vélo quelques mois en début d’année. Le temps de faire le point et de retrouver l’envie. "En avril, j’ai recommencé doucement le vélo et j’ai retrouvé un sentiment de joie de plus en plus souvent. Je me suis dit : "yeah, c’est plutôt fun après tout", explique-t-il dans un communiqué de Jumbo-Visma.



L’entraînement a suivi son cours, il restait à se fixer des objectifs et un planning pour y parvenir. Avec un temps limité, il a fallu faire des choix. Son programme pré-olympique se résume donc à ce Tour de Suisse et au championnat des Pays-Bas. "Les JO sont vraiment l’objectif principal".



Depuis son abandon à la Vuelta, Dumoulin n’a plus couru en compétition. 221 jours plus tard, il est de retour dans le peloton. Sans pression. "C’est une expérience excitante. C’est un peu comme aller à l’école pour la première fois. Cette course n’est pas un but pour moi. Je pense que je pourrai avoir quelques bons jours en Suisse. Le plus important est que je me prépare de manière optimale pour les JO. Les deux contre-la-montre au programme seront un bon test."



Le champion du monde 2017 du chrono devra aussi reprendre ses marques. "Je veux retrouver la sensation d’être un coureur au cœur de la course. Le sentiment d’épingler un dossard, courir du départ à l’arrivée autant que possible. J’espère vivre ça en Suisse et si possible m’améliorer".



Le chrono olympique est fixé le 28 juillet. Dans 52 jours. Le contre-la-montre de Dumoulin est déjà lancé.