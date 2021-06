Tour de Suisse, 4e étape : Intermarché-Wanty-Gobert se retire après un cas positif au Coronavirus

La formation cycliste belge du WorldTour Intermarché-Wanty-Gobert a annoncé mercredi qu’elle ne prendra pas le départ de la 4e étape du Tour de Suisse cycliste après qu’un test anti-Covid se soit révélé positif au sein de l’encadrement.

"Tous les tests COVID-19 réalisés avant l’épreuve, y compris ceux à la veille du départ samedi, étaient négatifs mais un test supplémentaire réalisé ce mardi matin a révélé qu’un membre de l’encadrement était positif malgré l’absence de symptômes. En accord avec l’organisation et l’UCI, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux ne se présentera pas au départ de la 4e étape du Tour de Suisse", précise l’équipe dans un communiqué.

"Nous voulons être précautionneux et protéger la bulle course après le test positif d’un membre de l’équipe hier et malgré le fait que le reste du groupe ait été testé à nouveau négatif" a précisé le manager général Jean-François Bourlart. "Nous allons continuer à surveiller l’état de santé de toute l’équipe et désormais nous focaliser sur les prochaines échéances."

Jan Hirt, Maurits Lammertink, Simone Pettili, Baptiste Planckaert, Lorenzo Rota, Pieter Vanspeybrouck et Goerg Zimmerman étaient les coureurs de l’équipe engagés dans ce 85e Tour de Suisse.