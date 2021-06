Tour de Slovénie : Pogacar gagne la deuxième étape à Celje et prend le pouvoir

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a pris le pouvoir au Tour de Slovénie cycliste (2.Pro) en s'adjugeant la deuxième étape disputée entre Zalec et Celje jeudi sur 147 km.

C'est son 7e succès cette saison déjà (la 24e de sa carrière) et le premier depuis Liège-Bastogne-Liège, le 25 avril, sa dernière course d'ailleurs. Pogacar, 22 ans, s'est imposé avec 1 minute et 22 secondes d'avance sur son compatriote Matej Mohoric (Barhain-Victorious) et endosse le costume de leader au classement général.

L'Italien Diego Ulissi (UAE-Team Emirates) a pris la 3e place du jour.

Neuf coureurs dont Kelly Molly (Bingoal Pauwels Sauces Wallonie-Bruxelles) avaient composé l'échappée du jour. Les fuyards ont compté jusqu'à deux minutes d'avance sur le peloton, mais leur aventure a pris fin assez tôt, à 25 kilomètres du but.

Dans l'avant-dernière bosse du jour, à 23 kilomètres du but, Tadej Pogacar s'est porté l'attaque avec à ses trousses l'Italien Matteo Sobrero (Astana) et deux de ses coéquipiers l'Italien Diego Ulissi et le Polonais Rafal Majka (UAE-Team Emirates). Le dernier vainqueur du Tour de France a compté une quarantaine de secondes au sommet et, aidé par le travail de ses équipiers, a poursuivi jusqu'au bout. Sobrero et encore un Slovène Matej Mohoric se sont dégagés en poursuite pour aborder la dernière montée de deux kilomètres à 50 secondes de Pogacar.

La 3e étape vendredi conduira le peloton de Brezice à Krsko sur 165,8 km, avant l'étape-reine de samedi. Le Tour de Slovénie, qui voit Tadej Pogacar peaufiner sa préparation pour le Tour de France, s'achève dimanche. Le Slovène revient de trois semaines de stage à Sestrières.