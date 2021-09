Tour de Slovaquie : La 2e étape pour Jannik Steimle, Alvaro Hodeg reste en tête du général

Jannik Steimle (Deceuninck-Quick Step) a remporté la 2e étape du Tour de Slovaquie vendredi sur 179,7 km entre Spisske Podhradie et Dolny Kubin. L'Allemand s'est imposé au sprint devant et le Slovaque Peter Sagan (Bora-hansgrohe) et son équipier Alvaro Hodeg dans un final marqué par une chute.

Au classement général, Hodeg, vainqueur de la première étape jeudi, conserve la tête avec 3 secondes d'avance sur Jannik Steimle et 4 sur Peter Sagan.

Samedi, la troisième et avant-dernière étape attend les coureurs sur 193,2 km entre Dolny Kubin et Povazska Bystrica. Le Tour de Slovaquie se termine dimanche. Jannik Steimle avait remporté le classement général en 2020.