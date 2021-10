Tour de Sicile : Nibali met fin à deux ans de disette et fait coup double sur ses terres

Le Requin a toujours les dents acérées. Après plus de deux ans sans victoire, Vincenzo Nibali a enfin retrouvé la victoire. Le champion sicilien s’est imposé en solitaire sur ses terres lors de la 4e étape du Tour de Sicile entre Sant’Agata di Militello et Mascali. Un succès qui lui permet de remporter également le classement général de la course à étapes italienne devant Alejandro Valverde, vainqueur d’étape jeudi.

Parti à 22km de l’arrivée sur la Sciara di Scorciavacca, une des ascensions qui arpentent les routes du volcan Etna, le cycliste de 36 ans a retrouvé sa jambe d’antan dans la montagne en laissant sans réponse Valverde et Romain Bardet, entre autres.

Habile en descente et puissant sur le replat final, il a fait grimper son avance jusqu’à la minute avant de s’offrir son premier succès depuis son arrivée chez Trek-Segafredo, début 2020.

Sa dernière victoire remonte même à juillet 2019, lors de l’étape de Val Thorens au Tour de France. Il portait alors le maillot de l’équipe Bahrain-Merida.

Frustré par ses deux dernières participations au Tour d’Italie (7e et 18e) où il n’avait pas pu prester à son niveau pour diverses raisons (méforme, blessures, âge), le Requin de Messine a laissé couler quelques larmes au moment de franchir la ligne.

Avec ce succès libérateur, Nibali se rassure par également avant les dernières courses de 2021. Il visera notamment un troisième sacre sur le Tour de Lombardie dimanche prochain avant de rejoindre l’équipe Astana, chez qui il retournera début 2022.