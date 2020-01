Tour de San Juan : Evenepoel face aux 43 ans du sulfureux Sevilla

Le classement général du Tour de San Juan - © Twitter : @vueltasanjuanok

A la lecture du classement général, le principal adversaire d’Evenepoel sera un certain… Oscar Sevilla. L’Espagnol est 3ème à 1'09'' et ces trois dernières années, il est monté à chaque fois sur le podium du Tour de San Juan. Le nom d’Oscar Sevilla vous dit quelque chose ? C’est normal. On parle bien du Sevilla adversaire de Lance Armstrong et Jan Ullrich au milieu des années 2000. Aujourd’hui le grimpeur espagnol a 43 ans, mais il roule toujours au sein de la formation continentale colombienne Medellín.



Oscar "sulfureux" Sevilla



Oscar Sevilla est arrivé dans le peloton professionnel en 1998, dans l’équipe Kelme. 1998, année maudite pour le vélo suite à l’affaire Festina. Une malédiction qui va poursuivre l’Espagnol. Oscar Sevilla montre assez vite des qualités de grimpeur, au point d’en faire un potentiel vainqueur d’un grand tour. Mais en 2006, son nom apparaît dans la liste des coureurs impliqués dans l’affaire Puerto. Sevilla roule alors dans la T-Mobile d’Ullrich, il est licencié. Un an plus tard, en 2007, Oscar va tenter un premier retour. Il gagne plusieurs courses (une étape du Tour de Catalogne, la Route du Sud, le Tour des Asturies, etc.) avant d’être une deuxième fois rattrapé par le dopage. En 2010, l’Espagnol est contrôlé positif. Sevilla purge sa suspension et choisit de revenir, encore une fois. Il fuit l’Europe pour rouler au sein d’équipes colombiennes. Sevilla participe à des courses de niveau continental, soit la 3ème division du cyclisme, mais chaque année il gagne ! Les courses à étapes disputées sur le sol sud-américain sont désormais sa spécialité. A 43 ans, il roule toujours et est quasiment le coureur pro le plus âgé. 43 ans, c’est par exemple quatre ans de plus qu’Alejandro Valverde.



Dans l’ascension de l’Alto Colorado, Remco Evenepoel va probablement marquer au cuissard Oscar Sevilla. L’Espagnol pourrait être le père de Remco, il y a 23 ans d’écart et quasiment deux générations de coureurs entre les deux hommes. Quand le phénomène belge a vu le jour en janvier 2000, Sevilla avait déjà disputé deux fois le Tour d’Italie et décroché sa première victoire professionnelle (4ème étape du Tour de Romandie).



A 43 ans, qu’est-ce qui motive encore Oscar Sevilla ? Derrière quoi roule-t-il ? "La passion, je ne me lasse pas de pédaler", déclare-t-il dans les médias étrangers. Sevilla a également fait les louanges de Remco Evenepoel auprès de nos confrères du Nieuwsblad : "Je pourrais être son père et c’est ça qui me motive encore plus à essayer de le battre !".