Tour de Romandie : un dénivelé record et deux contre-la-montre au programme

Ce mardi débutera la 74e édition du Tour de Romandie. Elle se tiendra pendant six jours jusqu’au 2 mai, avec un prologue pour débuter et un contre-la-montre comme dernière étape. Entre les deux, les dénivelés positifs s’enchaîneront. L’ancien vainqueur Richie Porte (INEOS-Grenadiers), Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers), Marc Hirschi (UAE Team Emirates), Miguel Angel Lopez (Movistar) seront notamment au départ, tout comme le Belge Philippe Gilbert (Lotto-Soudal).

Le Tour de Romandie débutera mardi avec un prologue de quatre kilomètres à Oron. Mercredi, jeudi et vendredi, les étapes seront toutes vallonnées et, à chaque fois, avec une dernière difficulté située non loin de l’arrivée. Pour les sprinteurs, ce sera compliqué, voire impossible de s’exprimer. Toutefois, s’ils arrivent dans le bon groupe, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Sonny Colbrelli (Barhein-Victorious) et Elia Viviani (Cofidis-Solutions Crédits) pourraient être les plus dangereux au sprint.

L’étape reine aura lieu samedi entre Sion et Thyon avec 161 kilomètres. Au programme, plus de 4000 mètres de dénivelés positifs, quatre montées suivies d’une arrivée sur un col hors catégorie, à plus de deux mille mètres d’altitude. Cette arrivée, longue de plus de 20 kilomètres et avec un pourcentage moyen de 7,6%, sera jugée à la station de ski Thyon 2000.

La course par étapes suisse se terminera enfin par un contre-la-montre de 16,2 kilomètres à Fribourg. Les spécialistes de la discipline seront présents avec Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers), le champion européen Stefan Küng (Groupama-FDJ), Rohan Dennis (INEOS-Grenadiers) et Tony Martin (Jumbo-Visma).

Il s’agit d’une édition record avec, au total, 12.600 mètres de dénivelé positif à gravir pour les coureurs.

Du côté des favoris pour la victoire finale, le vainqueur de l’édition 2018 et 2019, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ne sera pas présent pour remettre son titre en jeu. Mais la bataille fera rage avec des coureurs comme le duo Richie Porte, Geraint Thomas, Marc Hirschi ou encore Miguel Angel Lopez. Il y aura aussi deux autres duos intéressants avec Michael Woods et le double vainqueur de l’épreuve Chris Froome pour Israël-Start Up Nation, et les frères Ion et Gorka Izaguirre (Astana-Premier Tech). Dans les outsiders, on notera Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) et Rigoberto Uran (EF Education-Nippo).

Quelques coureurs belges seront aussi présents sur les routes du Tour de Romandie avec notamment Philippe Gilbert, Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) ou encore le jeune grimpeur Ilan Van Wilder (Team DSM).