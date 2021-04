Tour de Romandie : Triplé d’Ineos sur le prologue avec Rohan Dennis, Geraint Thomas et Richie Porte

Rohan Dennis (INEOS Grenadiers) a remporté le prologue du Tour de Romandie mardi après-midi à Oron, sur une distance de 4,05 kilomètres. Il devance ses équipiers Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) et Richie Porte (INEOS Grenadiers).

La 74e édition du Tour de Romandie débutait ce mardi après-midi à Oron, lors d’un prologue de 4,05 kilomètres. Le parcours se clôturait avec une montée d’un peu moins d’un kilomètre et un pourcentage moyen de 6,5%. On attendait les coureurs d’Ineos Grenadiers, au départ avec une grosse équipe pour le chrono, et ils ont répondu présent.

Au classement général, l’Australien Dennis prend logiquement la tête avec 9 secondes sur ses équipiers Thomas et Porte. Le premier Belge est Ilan Van Wilder (Team DSM) qui termine 12e à 16 secondes du vainqueur.

Les spécialistes du contre-la-montre pourront encore s’exprimer une fois lors de la dernière étape dimanche. Avant cela, mercredi, les coureurs prendront le départ d’Aigle pour rejoindre Martigny sur un parcours vallonné de 168,1 kilomètres.