Tour de Romandie : Peter Sagan gagne la première étape au sprint, Rohan Dennis reste leader

Le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) a remporté au sprint la première étape du Tour de Romandie, alors que l'Australien Rohan Dennis (INEOS Grenadiers) a conservé le maillot de leader. C'est la deuxième victoire du Slovaque cette saison après une étape du Tour de Catalogne.

Après le prologue remporté par Rohan Dennis, c'est une étape vallonnée qui attendait les coureurs entre Aigle et Martigny, dans la région qui aurait dû accueillir les Mondiaux 2020 et couronner un arc-en-ciel grimpeur si le Covid ne s'en était pas mêlé. Le peloton cycliste jouait par ailleurs un peu "à domicile" ce mercredi, puisque c'est à Aigle que se trouve le siège de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale.

Le parcours du jour s'étalait sur 168 kilomètres émaillés de 9 ascensions au total (dont quatre fois l'enchaînement des côtes de Produit et de Chamoson, respectivement 2,7km à 7% de déclivité moyenne et 2,1km à 6,2%).

►►► À lire aussi : Les différents classements de cette première étape

Six coureurs ont décidé de prendre l'échappée du jour après moins de cinq bornes, dont les Italiens Diego Ulissi (UAE Team Emirates) et Filippo Conca (Lotto-Soudal), le Français Alexis Gougeard (AG2R Citroën) ou encore le jeune Néerlandais Thymen Arensman (Team DSM). Mais c'est le coureur local Joel Suter (Swiss Cycling) qui a mis un point d'honneur à récolter les points de la montagne sur de nombreuses ascensions et ainsi s'assurer le maillot de meilleur grimpeur à l'issue de la journée.

Arensman (21 ans) a été le dernier à tenter sa chance alors que ses compagnons d'échappée lâchaient progressivement. Le Français Rémi Cavagna (Deceuninck – Quick-Step) est ensuite passé à l'attaque, une fois les difficultés passée et alors qu'il restait moins de 20 kilomètres à parcourir. Une première attaque seul, une autre accompagné notamment de son équipier Mattia Cattaneo. Mais les équipes Barhain-Victorious (de Sonny Colbrelli) et Bora-Hansgrohe (de Peter Sagan) en avaient décidé autrement et c'est donc au sprint que s'est jouée cette étape. Philippe Gilbert a tenté de se glisser dans les bonnes roues, Colbrelli a lancé de loin, mais c'est bien Sagan qui s'est montré le plus véloce pour remporter cette étape au sprint, devant l'Italien et le Néo-Zélandais Patrick Bevin (Israël Start-Up Nation).

Rohan Dennis conserve son maillot de leader du classement général, devant ses équipiers Geraint Thomas et Richie Porte (INEOS Grenadiers). Rémi Cavagna est 4e, Peter Sagan remonte à la 5e place.