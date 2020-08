Tour de Pologne: Mads Pedersen fait briller son maillot arc-en-ciel sur la 2e étape

Au lendemain de la terrible chute de Fabio Jakobsen lors de la première étape du Tour de Pologne, le Danois Mads Pedersen a fait briller son maillot de champion du monde en s'adjugeant la 2e étape au sprint.

Le coureur de l'équipe Trek Segafredo a déjoué tous les pronostics en devançant l'Allemand Pascal Ackermann et l'Italien Davide Ballerini (Deceuninck - Quick Step). Trois Belges ont terminé dans le top 10: Jasper Philipsen (8e), Piet Allegaert (9e), Jürgen Roelandts (10e).

Il s'agit de la 13e victoire de la carrière de Pedersen, la première depuis son sacre mondial à Harrogate en septembre dernier.

Pedersen, 24 ans, s'empare également du maillot jaune de leader avec 4 secondes d'avance sur Ackermann et sur le Polonais Kamil Malecki. Première course par étapes du WorldTour après l'arrêt provoqué par le coronavirus, le Tour de Pologne se poursuit vendredi avec la troisième étape, qui mènera le peloton sur une distance de 203,1 km entre Wadowice et Bielsko-Biala. L'épreuve se terminera dimanche à Cracovie.

Maintenu dans un coma artificiel, Fabio Jakobsen n'est quant à lui plus en danger de vie. Les médecins tenteront de le réveiller vendredi matin.