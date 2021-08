Tour de Pologne : Joao Almeida remporte la 4e étape et conforte sa 1ère place au général

Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) s'est adjugé la 4e étape du Tour de Pologne (WorldTour) entre Tarnow et Bukovina Resort sur 159,9 jeudi. Le Portugais s'est imposé au sprint devant Matej Mohoric (Bahrain Victorious) et Andrea Vendrame (AG2R Citroën).

Un groupe de quatre coureurs s'isolait en tête après 15 kilmoètres de course avec Edward Theuns (Trek-Segafredo), Larry Warbasse (AG2R Citroën), Attila Valter (Groupama-FDJ) et Marco Canola (Gazprom-RusVelo).

Après avoir compté plus de quatre minutes d'avance sur le peloton, les échappés, qui avaient perdu Edward Theuns entre-temps, voyaient le peloton revenir à 20 secondes à un peu plus de 10 kilomètres de l'arrivée. Moment choisi par Attila Valter pour tenter sa chance en solitaire mais le Hongrois était repris à 7 kilomètres de la ligne.

À deux kilomètres de l'arrivée, Mikkel Honoré, équipier d'Almeida, profitait d'un moment de flottement dans le peloton pour s'isoler mais était repris à 300 mètres de l'arrivée. La victoire se jouait au sprint et Joao Almeida se montrait le plus puissant devant Matej Mohoric et Andrea Vendrame. Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert) se classe 10e et premier Belge.

Le Portugais décroche la 3e victoire de sa carrière, la 2e sur ce Tour de Pologne après avoir remporté la 2e étape. Il conforte sa place de leader du classement général avec 8 secondes d'avance sur Matej Mohoric et 14 sur Diego Ulissi (UAE Emirates). Dylan Teuns est le premier Belge à la 6e place à 32 secondes d'Almeida.

La cinquième étape est prévue vendredi entre Chocholow et Bielsko-Biala sur 159,9 km.