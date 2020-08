Tour de Pologne: Fracture de la clavicule pour Dylan Groenewegen

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) s'est fracturé la clavicule mercredi à l'arrivée de la première étape du Tour de Pologne. Le Néerlandais est tombé après avoir provoqué la terrible chute de son compatriote, Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step).

"Merijn Zeeman (directeur sportif, ndlr) et moi avons rendu visite à Dylan ce jeudi après-midi à l'hôpital, où il a été opéré d'une clavicule cassée", a expliqué le manager général de l'équipe Richard Plugge. "Dylan est affecté. Nous allons bientôt discuter de l'incident plus en détail avec lui. Nous sommes en pensées avec les victimes et leur souhaitons de tout cœur un bon rétablissement".

Mercredi, lors du sprint final de la première étape du Tour de Pologne, Groenewegen a fermé la porte à Fabio Jakobsen qui le dépassait par sa droite, envoyant Jakobsen au-dessus des barrières.

Dans un état stable mais grave, Jakobsen a été opéré durant cinq heures dans la nuit de mercredi à jeudi. La médecin de la course a affirmé que le pronostic vital du champion des Pays-Bas n'était plus engagé.

Groenewegen a été disqualifié de la course et une enquête a été ouverte à son encontre par l'Union cycliste internationale (UCI).