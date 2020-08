Tour de Pologne: Fabio Jakobsen hors de danger, selon le médecin de la course

Les dernières nouvelles sur l'état de santé de Fabio Jakobsen sont rassurantes. La vie du coureur cycliste néerlandais n'est plus menacée, selon Barbara Jerschina, médecin responsable sur le Tour de Pologne. "Jakobsen a survécu à une opération, sa vie n'est plus menacée", a-t-elle déclaré, rapporte jeudi l'agence de presse polonaise PAP.

L'arrivée de la première étape du 77ème Tour de Pologne a été marquée par une terrible chute provoquée par le Néerlandais, Dylan Groenewegen. La principale victime Jakobsen a été envoyé sur les barrières Nadar qui ont été décrochées dans le choc et sont venues échouer sur la route provoquant la chute d'autres coureurs. Trois d'entre eux (Edu Prades, Damien Touzé et Marc Sarreau) ont dû être transportés à l'hôpital provincial spécialisé Sainte-Barbe de Sosnowiec où a été opéré l'infortuné Jakobsen, double vainqueur du Grand Prix de l'Escaut