Tour de Namur : Thibau Nys s'impose en puncheur dans la 1e étape

Thibau Nys (Baloise Trek Lions) a remporté mercredi la première étape du 73e Tour de la province de Namur (2.12) qui a été disputée entre Walcourt et Arbre (Profondeville). il a devancé les Belges Vince Gerits (Stageco Ct) et Elias Maris (Basso Team Flanders). Déjà vainqueur de deux étapes dans le récent Tour du Brabant flamand, le fils de Sven Nys a ainsi à nouveau montré son talent sur la route où il prépare la prochaine saison de cyclocross. Il a endossé le maillot jaune de leader de la course namuroise par étapes.

"Je suis très content de m'être à nouveau imposé", a indiqué Thibau Nys. "La finale de la première étape faite pour les coureurs costauds. Je n'avais pas reconnu le parcours mais je m'étais informé auprès de plusieurs coureurs pour en savoir plus sur grosse bosse finale. Nous devons encore décider avec l'équipe si nous lutterons pour garder le maillot jaune. Le contre-la-montre de samedi à Spy pourrait être difficile pour moi. Je veux donc envisager la stratégie au jour le jour".

L'équipe Baloise Trek Lions dans le Namurois est composée, autour de Nys, des Belges Toon et Thijs Aerts, Ward Huybs, Daan Marien, Yentil Bekaert et du Néerlandais Lars van der Haar.

Jeudi, la 2e étape reliera Walcourt à Arbre (Profondeville) sur 150 km. Le Tour de Namur se terminera dimanche à la Citadelle de Namur.