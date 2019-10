Un défi : les lauréats des deux derniers grands tours, le Slovène Primoz Roglic (Vuelta) et le Colombien Egan Bernal (Tour de France), s'affrontent ce samedi sur les routes automnales du 113ème Tour de Lombardie, la dernière grande classique de la saison, sur la distance de 243 kilomètres entre Bergame et Côme.

Si le second l'emporte, il rejoindra dans la légende les trois seuls auteurs du doublé Tour - Lombardie, Fausto Coppi (1949), Eddy Merckx (1971 et 1972) et Bernard Hinault (1979) !

Présent, mais en deuxième ligne, lors des deux dernières éditions (13ème en 2017, 12ème en 2018), le Colombien possède les qualités pour rivaliser. D'abord sur le mur très raide (1920 m à 15,8 %) de Sormano, qui fait office de premier tri à 50 kilomètres de l'arrivée. Puis sur le Civiglio (4 km à 10 %), avant le dernier obstacle, la montée roulante du San Fermo della Battaglia, sur les hauteurs de Côme.

Le parcours, exigeant, semble encore plus adapté à un habitué, Alejandro Valverde, qui a toujours échoué lors de ses huit premières participations (deuxième en 2013 et 2014).

A 39 ans, le vétéran espagnol dispose d'une nouvelle chance. D'autant qu'il s'est montré récemment plus convaincant que beaucoup d'autres. "Je suis en forme", a-t-il lâché à l'arrivée de Milan-Turin (deuxième).

On n'oubliera pas non plus les Belges : Tiesj Benoot, Philippe Gilbert, imbattable sur un autre parcours en 2009 et 2010, Tim Wellens, quatrième en 2014 et cinquième l'an dernier, mais tombé à Milan-Turin, qui veut cependant rester "très motivé pour cette course", et Dylan Teuns, troisième en 2018...