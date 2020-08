Tour de Lombardie : Remco Evenepoel favori, un premier Monument pour le Belge ? (LIVE vidéo 15h50)

Une semaine après Milan-Sanremo, voici venu le temps du… Tour de Lombardie. Dans ce calendrier 2020 chamboulé, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) a marqué les esprits en remportant toutes les courses à étapes auxquelles il a participé. Et le voici désormais au pied de son premier Monument. Le jeune loup belge est en pleine forme et fait figure d’homme à battre pour succéder à Bauke Mollema (Trek-Segafredo) au palmarès.

Celle que l’on surnomme la "Classique des feuilles mortes" est-elle promise à une jeune pousse talentueuse, en cette année particulière ? Ou les expérimentés Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) et Jakob Fuglsang (Astana) feront-ils parler leur roublardise et leur science de la course ? Réponse après 231 kilomètres et les fameuses ascensions de Madonna del Ghisallo, du mur de Sormano, du Civiglio et de San Fermo della Battaglia.