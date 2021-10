Tour de Lombardie : Pogacar "fou" de joie, Roglic a souffert, pas de regrets pour Alaphilippe

►►► À lire aussi : Deux Monuments et un Grand Tour la même saison : Pogacar comme Eddy Merckx et Fausto Coppi

"Dans la seconde moitié de la saison, j'avais des bons et des moins bons jours. Aujourd'hui ce fut une bonne journée. Pour moi, chaque victoire est importante. Celle-ci aussi. Je rêvais de prendre le départ du Tour de Lombardie, de courir en Italie et de gagner ici."

"Quand j'ai attaqué (dans le Passo de Ganda à 36 km de l'arrivée, ndlr) je pensais que quelqu'un m'accompagnerait. Mais la course avait été tellement dure jusque-là. Je savais que Masnada allait me rejoindre dans la partie technique de la descente parce que je savais qu'il connaissait parfaitement le parcours que je découvrais. Mais malheureusement il n'a pas voulu prendre le relais ensuite".

"C'est fou de terminer la saison de cette manière" a déclaré le N.1 mondial après sa 30e victoire professionnelle et la 13e de la saison qui vient s'ajouter notamment à Liège-Bastogne-Liège et au Tour de France. "Je n'ai pas de mots."

Fausto Masnada (ITA/Deceuninck), 2e : "C'était une course difficile, nous sommes allés très vite dans toutes les montées. Je n'étais pas le leader de l'équipe, on avait trois cartes mais je savais être en bonne condition. J'ai cherché à travailler pour Alaphilippe puis j'ai réussi à prendre les devants dans la descente (du passo di Ganda) que je connais bien. Pogacar ? il est sur une autre planète, il était le plus fort. Je n'ai pas eu à collaborer car on avait derrière le champion du monde et le leader de l'équipe. Je suis quand même content de la deuxième place. L'équipe m'a donné la possibilité de jouer ma carte, c'est une satisfaction."

Primoz Roglic (SLO/Jumbo), 4e : "J'ai vraiment souffert aujourd'hui. Je n'avais pas de très bonnes jambes. Une quatrième place, dans ces conditions, ce n'est pas mal même si j'étais venu pour gagner. On espérait mieux. J'ai connu des hauts et des bas cette saison, je préfère me rappeler du meilleur. Maintenant, place aux vacances."

Alejandro Valverde (ESP/Movistar), 5e : "Je suis toujours là, avec les leaders d'équipes, et je ne peux qu'être heureux. L'équipe a joué un rôle essentiel. Quand on a attaqué le passo di Ganda, nous étions encore six de l'équipe. Pogacar a attaqué de façon incroyable, il est parvenu à rouler très fort et c'était difficile de revenir. Dans le sprint, Roglic et Yates sont venus de l'arrière alors que nous nous surveillions, ils ont eu raison."

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck), 6e : "On était bien représenté dans le final et on a durci la course. Après, Fausto (Masnada) s'est retrouvé devant. On ne savait pas trop ce que cela pouvait donner, on a décidé de jouer sa carte à fond. Il me manquait peut-être un peu de confiance pour faire le +jump+ quand Pogacar a attaqué. Dans les jambes ça allait bien même si j'étais à la limite, je ne savais pas si j'étais capable de le suivre, les derniers jours ont été un peu compliqués. Fausto l'a fait à ma place. Je n'ai pas de regrets, je suis heureux de terminer la saison."