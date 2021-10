Tour de Lombardie : Dan Martin, boucler la boucle pour cet attaquant fou "qui ne prend plus de plaisir"

Lui, l’éternel attaquant qui adorait surgir quand on ne l’attendait pas. Comme ce 5 octobre 2014 où il avait jailli tel un boulet de canon par-derrière, juste avant la flamme rouge, pour duper un petit groupe de leaders (Gilbert, Valverde, Rui Costa) et s’adjuger le Tour de Lombardie à la surprise générale.

"Je m’étais promis d’arrêter quand ça ne serait plus amusant." Cette déclaration date de début septembre, à l’aube du grand départ du Tour de Grande-Bretagne. Ce jour-là, Dan Martin surprend la plupart des observateurs en annonçant son retrait des pelotons. Retrait quasiment immédiat et en toute discrétion, comme souvent avec lui.

L'Irlandais Daniel Martin (Garmin-Sharp) a remporté la 99e édition de Liège-Bastogne-Liège. Il devance Joaquim Rodriguez (2e) et Alejandro Valverde (3e). Philippe Gilbert est 7e et premier coureur belge.

Daniel Martin, dit Dan Martin, neveu de l’illustre Stephen Roche et donc cousin de Nicolas Roche, ou l'homme peut-être moins charismatique, peut-être moins talentueux que la moyenne mais redoutablement intelligent dans ses prises de décision et ses "choix de courses" souvent bien sentis.

Et si, pour concurrencer les meilleurs en très haute montagne (et donc éventuellement viser un Top 3 sur un Grand Tour) l’Irlandais était toujours un peu trop court, il collectionne, depuis quelques années, les places d’honneur au général (Six Top 10 en carrière sur les Grands Tours). Cette saison, il s’est d’ailleurs fait un malin plaisir en entrant, avec fracas, dans le cercle restreint des vainqueurs d’étape sur les trois Grands Tours après s'être adjugé le 17e opus du Giro 2021.

Imprévisible, parfois trop instinctif mais diablement déroutant et agréable à voir rouler, Dan Martin emporte donc dans son sillage l’un des plus beaux palmarès parmi les coureurs en activité (22 victoires en carrière, 2 monuments et 5 succès en Grand-Tour). Clin d’oeil du destin, c’est donc sur le Tour de Lombardie que l’Irlandais a décidé de tirer sa révérence. Une course qu'il connaît parfaitement et qu’il aborde en tant qu’outsider discret, dans l’ombre des favoris. Une fois de plus, mais on l'a dit, ce n'est pas forcément pour lui déplaire...