Tour de la Provence : Tim Wellens ne prendra pas le départ de l’étape samedi à cause d’un refroidissement

Tim Wellens (Lotto Soudal) ne prendra pas le départ de la troisième et avant-dernière étape du Tour de la Provence cycliste (2.Pro) samedi. Le Limbourgeois de 29 ans, vainqueur final la semaine dernière de l’Étoile de Bessèges (2.1), souffre d’un refroidissement et d’un mal de gorge et ne veut pas compromettre sa participation au Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour), le 27 février. Lotto Soudal a annoncé la nouvelle de l’abandon de Wellens sur Twitter.

La troisième étape du Tour de Provence, l’étape-reine, emmènera les coureurs d’Istres au Mont Ventoux samedi, en arrivant à hauteur du Chalet Reynard. Il a été question d’annuler l’étape à cause de la neige tombée sur le Géant de Provence vendredi. Samedi, après s’être rendue sur les lieux, l’organisation a décidé de maintenir la course.

L’Italien Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) est en tête du classement général après deux étapes et autant de victoires.

