Tour de la Provence : Julian Alaphilippe reprend la route jeudi

Julian Alaphilippe prendra le départ du Tour de la Provence (2.1) de jeudi à dimanche sur les routes de France. Il s’agira de la première course de la saison pour le champion du monde, ainsi que pour son équipe Deceuninck-Quick Step d’ailleurs.

Onze Belges seront au départ de cette sixième édition qui se développera sur quatre étapes. Mauri Vansevenant et Yves Lampaert pour la formation de Patrick Lefevere, Laurens De Plus avec sa nouvelle équipe INEOS Grenadiers, Tim Wellens (Lotto Soudal) vainqueur de l’Etoile de Bessèges, Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), le jeune Ilan Van Wilder (DSM), 20 ans, alors que Philippe Gilbert (Lotto Soudal) poursuivra sa moisson de kilomètres après ceux accumulés au GP La Marseille et à l’Etoile de Bessèges. Piet Allegaert (Cofidis), Frederik Frison et Florian Vermeersch (Lotto Soudal), Emiel Vermeulen et Mathias De Witte (Xelliss-Roubaix Lille Métropole) complètent le contingent.

Les deux premières étapes, dont l’arrivée est prévue à Six-Fours-les-Plages et Manosque, seront favorables aux punchers avant de voir le Tour s’élever au Chalet Reynard (14,6km, 7,6%) samedi à environ six kilomètres du sommet du Mont-Ventoux, traditionnel juge de paix de cette deuxième course par étapes française après l’Etoile de Bessèges. Dimanche, les sprinteurs pourraient se consoler entre Avignon et Salon-de-Provence.

C’est Nairo Quintana qui l’avait emporté l’an dernier. Le Colombien, qui soigne son genou, est cette fois absent.

