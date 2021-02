Tour de la Provence : Ballerini déborde Démare sur la 1ère étape, Alaphilippe à l’attaque pour sa rentrée

L’Italien Davide Ballerini s’est adjugé la première étape du Tour de la Provence jeudi au bout des 183 km entre Aubagne et Six-Fours-les-Foires. Le coureur de l’équipe Deceuninck Quick-Step s’est imposé au sprint en remontant Arnaud Démare dans les derniers mètres au terme d’une étape animée par de nombreuses attaques et marquée par un parcours accidenté. Nacer Bouhanni a pris la 3e place devant Clément Venturini. Meilleur Belge, Piet Allegaert a fini 11e.

Comme ce fut le cas à l’Etoile de Bessèges la semaine dernière, le Tour de la Provence a pu bénéficier d’un plateau royal au départ de sa 6e édition et de nombreux Belges au départ. Pour sa première course de la saison, le champion du monde Julian Alaphilippe a voulu marquer les esprits en passant à l’attaque à plus de 70 km de l’arrivée en compagnie des Italiens Giulio Ciccone et Gianni Moscon. Partis dans la Montée de Brûlat, les trois hommes ont longtemps fait de la résistance face aux équipiers des sprinteurs. Ils ont fini par être repris à moins de trois kilomètres du but.

Alaphilippe est alors resté dans les premières positions du peloton pour préparer le sprint de Ballerini. Emmené par ses équipiers, c’est Arnaud Démare qui a mis le feu aux poudres dans la dernière ligne droite avec un sprint lancé de loin… de trop loin sans doute compte tenu du vent de face.

Le champion de France a logiquement faibli dans les derniers mètres et s’est fait déborder par Ballerini qui a offert une première victoire en 2021 à l’équipe Deceuninck Quick-Step.

L'Italien, vainqueur pour la 5e fois de sa carrière, a par la même occasion pris la tête du général dans cette course à étape de quatre jours dont le classement final sera plus que probablement déterminé par l'ascension au Mont Ventoux prévue samedi.